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Игры, программы, полные версии Приложений на Андроид | 5ley.ru

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Instander
Instander
Instander - это бесплатная модификация приложения Instagram для Android. В нем огромное количество
00
Pro
Filmix - онлайн HD кинотеатр
Filmix - онлайн HD кинотеатр
Filmix Android - каталог из ~ 80 000 фильмов и сериалов с популярного онлайн кинотеатра filmix Вы
010
AdFree
HDrezka
HDrezka
HDrezka App — это новый неофициальный онлайн-кинотеатр для просмотра фильмов и сериалов с сайта
+22
Premium
Zank Remote - Remote for Android TV Box
Zank Remote - Remote for Android TV Box
Умное приложение для контроля своей ТВ-приставки на умном телевидение. Это удивительная утилита,
+11
AdFree
NNMClub client
NNMClub client
Поиск раздач с сайта NNMClub (неофициальный клиент). Доступ к серверу возможен либо напрямую, либо
00
AdFree
Zona
Zona
Зона — ваш персональный кинотеатр в кармане, где фильмы онлайн доступны 24 часа в сутки. 31 000
+55
Pro
LazyMedia Deluxe
LazyMedia Deluxe
Обширный каталог фильмов и сериалов. Возможно, что лучший. Агрегатор торрентов. Быстро. Удобно.
+77
Full
ЕГЭ Литература
ЕГЭ Литература
Данное приложение содержит в себе огромное количество материалов для подготовки к ЕГЭ по
00
AdFree
Movily
Movily
Movily — бесплатное приложение для онлайн просмотра различного медиаконтента для устройств на базе
+11
Premium
TV + ЦТВшка - мобильное тв hd - цифровые каналы
TV + ЦТВшка - мобильное тв hd - цифровые каналы
Приложение ЦТВшка позволяет смотреть 20 цифровых общероссийских ТВ каналов. Смотрите Цифровые
00
Pro
Навигатор OTT IPTV
Навигатор OTT IPTV
Приложение не содержит никаких ТВ или видео источников. Оно работает с плейлистом вашего провайдера
+68
Premium
Телепрограмма TVGuide
Телепрограмма TVGuide
Не знаете, когда начнется любимая передача или фильм по отечественному телеканалу? С TVGuide вы
+11

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HDrezka
HDrezka
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Instander
Instander
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DC Worlds Collide
DC Worlds Collide
Добро пожаловать в DC Worlds Collide! Члены преступного синдиката вторглись на Землю! Встаньте и
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Island Adventure
Island Adventure
Шторм отделяет вас от команды экспедиции и оставляет вас на необитаемом острове ... Чтобы выжить,
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Forward Assault
Forward Assault
Лучший онлайн-и многопользовательский шутер в игре FPS. шутер от первого лица с тактическим
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Reworld
Reworld
Начните новый мир, используя свое воображение. Позовите своих лучших друзей, чтобы исследовать
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В настоящее время повсюду можно встретить чрезвычайно сложные высокоточные платформеры, но в конце
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Fading City
Fading City
Зомби-тематика становится все более популярной не только в кинематографе, но и в мобильных играх.
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Loss of Defence
Loss of Defence
Если вам нравится направление мобильных игр, более известное как “Tower Defence”, то вы однозначно
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Annihilation Mobile
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Fading City
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Игры и Программы для андроид

На нашем портале вы можете скачать Игры и Приложения для Android в формате APK. Новые игры, новые программы с модами на телефон и планшет.


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