Игры, программы, полные версии Приложений на Андроид | 5ley.ru
Новые программы
Mod
Instander
Instander - это бесплатная модификация приложения Instagram для Android. В нем огромное количество
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Pro
Filmix - онлайн HD кинотеатр
Filmix Android - каталог из ~ 80 000 фильмов и сериалов с популярного онлайн кинотеатра filmix Вы
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HDrezka
HDrezka App — это новый неофициальный онлайн-кинотеатр для просмотра фильмов и сериалов с сайта
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Premium
Zank Remote - Remote for Android TV Box
Умное приложение для контроля своей ТВ-приставки на умном телевидение. Это удивительная утилита,
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NNMClub client
Поиск раздач с сайта NNMClub (неофициальный клиент). Доступ к серверу возможен либо напрямую, либо
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AdFree
Zona
Зона — ваш персональный кинотеатр в кармане, где фильмы онлайн доступны 24 часа в сутки. 31 000
5
Pro
LazyMedia Deluxe
Обширный каталог фильмов и сериалов. Возможно, что лучший. Агрегатор торрентов. Быстро. Удобно.
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Full
ЕГЭ Литература
Данное приложение содержит в себе огромное количество материалов для подготовки к ЕГЭ по
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AdFree
Movily
Movily — бесплатное приложение для онлайн просмотра различного медиаконтента для устройств на базе
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Premium
TV + ЦТВшка - мобильное тв hd - цифровые каналы
Приложение ЦТВшка позволяет смотреть 20 цифровых общероссийских ТВ каналов. Смотрите Цифровые
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Pro
Навигатор OTT IPTV
Приложение не содержит никаких ТВ или видео источников. Оно работает с плейлистом вашего провайдера
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Premium
Телепрограмма TVGuide
Не знаете, когда начнется любимая передача или фильм по отечественному телеканалу? С TVGuide вы
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Новые игры
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DC Worlds Collide
Добро пожаловать в DC Worlds Collide! Члены преступного синдиката вторглись на Землю! Встаньте и
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Шторм отделяет вас от команды экспедиции и оставляет вас на необитаемом острове ... Чтобы выжить,
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Mod
Forward Assault
Лучший онлайн-и многопользовательский шутер в игре FPS. шутер от первого лица с тактическим
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Google Play
Reworld
Начните новый мир, используя свое воображение. Позовите своих лучших друзей, чтобы исследовать
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Impossible Game 2
В настоящее время повсюду можно встретить чрезвычайно сложные высокоточные платформеры, но в конце
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Fading City
Зомби-тематика становится все более популярной не только в кинематографе, но и в мобильных играх.
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Google Play
Loss of Defence
Если вам нравится направление мобильных игр, более известное как “Tower Defence”, то вы однозначно
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Google Play
Annihilation Mobile
Жанр “Королевской битвы” становится все более популярным среди пользователей по всему миру.
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Игры и Программы для андроид
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